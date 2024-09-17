Рязанские врачи спасли 4-летнюю девочку, которую искусала собака

Врачи Рязанской областной детской клинической больницы Н.В. Дмитриевой провели операцию 4-летней девочке, на которую напала собака. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Как отметил заведующий детским хирургическим отделением Олег Ларькин, собака была очень крупной. Такого объемного повреждения прежде в его практике не встречалось: собака откусила правую почку от сосудов и мочеточника, повредила двенадцатиперстную кишку, обе плевральные полости, сломала нескольких ребер и позвонок. Также у ребенка диагностировали множественные укушенные раны туловища и конечностей.

Во время операции девочке убрали поврежденную почку, устранили раны двенадцатиперстной кишки. Отмечается, что этот орган заживает сложно. К счастью, все закончилось благополучно.

В стационаре девочка провела больше месяца. Сейчас она встала на ноги, готовится к выписке.

Стало известно, что на девочку напала домашняя собака. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, по факту нападения и причинения телесных повреждений ребенку возбудили уголовное дело.