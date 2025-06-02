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Рязанские волонтёры помогли отыскать в Коломне пропавшего пожилого мужчину с деменцией

Валерия Мединская
Происшествия

Рязанские волонтёры помогли отыскать в Коломне пропавшего пожилого мужчину с деменцией

Валерия Мединская

Волонтёры ПСО «Лиза Алерт» из Рязани помогли отыскать в Коломне пропавшего пожилого мужчину с деменцией. О том, как проходила поисковая операция, они рассказали в группе отряда ВКонтакте.

Сообщение о том, что необходимы люди для поисков потерявшегося дедушки, рязанцы получили в среду вечером. Мужчина пропал в Коломне, однако запрос пришёл не только подмосковным, но и рязанским волонтёрам. Рязанцы отправились на помощь. Перед ними поставили задачу обойти закрытый на ночь парк и жилой массив. Волонтёры осмотрели скамейки, детские площадки, дорожки парка.

Найти дедушку удалось в одном из дворов почти в самом конце поисковой операции:

— Стоят двое. Один — в клетчатой рубашке и кроксах. В голове щёлкает: «Клетчатая рубашка, кроксы — как в ориентировке. Надо узнать, как зовут.» Имя — Павлин. Редкое и именно так зовут нашего потерявшегося дедушку. Сразу докладываем в штаб, вызываем «скорую» — рассказали волонтёры.

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