Рязанские волонтёры помогли отыскать в Коломне пропавшего пожилого мужчину с деменцией

Волонтёры ПСО «Лиза Алерт» из Рязани помогли отыскать в Коломне пропавшего пожилого мужчину с деменцией. О том, как проходила поисковая операция, они рассказали в группе отряда ВКонтакте.
Сообщение о том, что необходимы люди для поисков потерявшегося дедушки, рязанцы получили в среду вечером. Мужчина пропал в Коломне, однако запрос пришёл не только подмосковным, но и рязанским волонтёрам. Рязанцы отправились на помощь. Перед ними поставили задачу обойти закрытый на ночь парк и жилой массив. Волонтёры осмотрели скамейки, детские площадки, дорожки парка.
Найти дедушку удалось в одном из дворов почти в самом конце поисковой операции:
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