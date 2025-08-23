Суббота, 23 августа, 2025
14.5 C
Рязань
Общество

Рязанские волонтеры отправились в курский госпиталь для помощи раненым бойцам СВО

Анастасия Мериакри
Фото: комитет по информации и массовым коммуникациям Рязанской области

Рязанские волонтеры отправились в курский военный госпиталь для оказания помощи по уходу за ранеными бойцами СВО. Об этом сообщает комитет по информации и массовым коммуникациям региона.

Добровольцы из Спасского района вошли в 56-ю по счету группу, которая отправилась в курский военный госпиталь, чтобы помочь медперсоналу ухаживать за бойцами СВО, которые проходят лечение. С собой рязанцы везут гуманитарный груз: медикаменты, предметы первой необходимости, постельное белье и продукты питания.

Отмечается, что добровольческие группы ездят в курский военный госпиталь на регулярной основе по поручению губернатора Павла Малкова. Предыдущая группа рязанских волонтеров оказывала помощь раненым в течение двух недель.

