Рязанские волонтеры отправились в курский госпиталь для помощи раненым бойцам СВО

Рязанские волонтеры отправились в курский военный госпиталь для оказания помощи по уходу за ранеными бойцами СВО. Об этом сообщает комитет по информации и массовым коммуникациям региона.

Добровольцы из Спасского района вошли в 56-ю по счету группу, которая отправилась в курский военный госпиталь, чтобы помочь медперсоналу ухаживать за бойцами СВО, которые проходят лечение. С собой рязанцы везут гуманитарный груз: медикаменты, предметы первой необходимости, постельное белье и продукты питания.

Отмечается, что добровольческие группы ездят в курский военный госпиталь на регулярной основе по поручению губернатора Павла Малкова. Предыдущая группа рязанских волонтеров оказывала помощь раненым в течение двух недель.