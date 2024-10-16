Рязанские стрелки завоевали награды на престижных соревнованиях в Тульской области

В минувшие выходные в спортивно-стрелковом центре «Цитадель» в Тульской области прошёл осенний турнир по спортинг-компакту. Соревнования проводились под эгидой Стрелкового союза России и национальной Федерации спортинга.

В состязаниях мужчин в личном зачёте в категории «В» (кандидаты в мастера спорта и 1-й разряд) первое место завоевал рязанец Роман Матюхин, вторым стал ещё один наш спортсмен Дмитрий Аргунов. В категории «С» рязанец Алексей Кузнецов стал третьим.

В абсолютном первенстве Роман Матюхин победил в финале показал лучший результат среди 76 участников соревнований.

Команда из Рязани стала лучшей в командном первенстве.