Среда, 16 октября, 2024

Рязанские стрелки завоевали награды на престижных соревнованиях в Тульской области

Автор: Алексей Самохин

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В минувшие выходные в спортивно-стрелковом центре «Цитадель» в Тульской области прошёл осенний турнир по спортинг-компакту. Соревнования проводились под эгидой Стрелкового союза России и национальной Федерации спортинга. 

В состязаниях мужчин в личном зачёте в категории «В» (кандидаты в мастера спорта и 1-й разряд) первое место завоевал рязанец Роман Матюхин, вторым стал ещё один наш спортсмен Дмитрий Аргунов. В категории «С» рязанец Алексей Кузнецов стал третьим. 

В абсолютном первенстве Роман Матюхин победил в финале показал лучший результат среди 76 участников соревнований.

Команда из Рязани стала лучшей в командном первенстве. 

Рязанские стрелки завоевали награды на престижных соревнованиях в Тульской области

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