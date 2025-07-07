Рязанские спортсмены завоевали медали Международных соревнований по конному спорту. Об этом сообщает Минспорт Рязанской области.

В конноспортивном комплексе «Виват, Россия!» в Московской области с 3 по 6 июля прошли Международные соревнования по конному спорту (конкур) «Конкурный бум». В нем приняли участие и заняли призовые места спортсмены Рязанской области:

1 место в маршруте 120 см Ращупкина Ангелина и Кавалер.

2 место в финальном маршруте 130 см Ращупкина Ангелина и Кавалер.

2 место в маршруте 100 см Бодягина Мария и Рибэй.

2 место в маршруте 105 см Мельник Лучана.

3 место в маршруте 85 см Шаманова Мария и Дебют.

Поздравляем наших спортсменов с достойным выступлением и желаем дальнейших побед.