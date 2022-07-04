Рязанские скверы «Вишнёвый сад» и «Дубовая роща» соединит променад

В Рязани продолжается благоустройство зелёной зоны «Вишневый сад» – «Дубовая роща», которая в прошлом году стала лидером рейтингового голосования в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». О темпах и ходе работ сообщила 4 июля глава администрации Елена Сорокина.

Сорокина отметила, что благодаря нацпроекту решится вопрос с освещением общественных пространств и участка дороги по улице Песоченской. На объекте уже смонтировано 39 опор уличного освещения, всего планируется установить 71 опору.

Также «Вишнёвый сад» и «Дубовую рощу» соединит променад. На участке «Вишневого сада» проведены работы по асфальтированию пешеходных дорожек, частично установлено видеонаблюдение. В «Дубовой роще» заменили 31 комплект МАФов на антивандальные лавочки и урны, в рамках контракта выложили плиткой дополнительные участки тропинок, провели опиловку сухих веток.

В ходе контроля за ходом благоустройства объекта у Елены Сорокиной возникли вопросы и замечания к подрядчику. Она отметила некачественные стыки тротуарной плитки, неубранный грунт, недочёты на новых бордюрах (об этом ранее сообщили местные жители). На улице Песоченской не предусмотрена планировка грунта, что является недоработкой специалистов мэрии.

— Поручила все замечания жителей устранить, решить с подрядчиком вопрос по подсыпке обочин и планировке ландшафта на территории «Вишневого сада». По периметру всей зеленой зоны убрать ржавый забор. У каждого общественного пространства должна быть душа, здесь, к сожалению, я этого не увидела. Работы по контракту завершаются в конце августа, приеду до приёмки еще раз, проверю, — сообщила глава администрации.

Сорокина напомнила, что врио губернатора Рязанской области Павел Малков говорит о необходимости общественного мониторинга, контроля качества и соблюдения сроков работ на всех этапах.