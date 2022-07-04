Рязанские скверы «Вишнёвый сад» и «Дубовая роща» соединит променад

В Рязани продолжается благоустройство зелёной зоны «Вишневый сад» – «Дубовая роща», которая в прошлом году стала лидером рейтингового голосования в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». О темпах и ходе работ сообщила 4 июля глава администрации Елена Сорокина.
Сорокина отметила, что благодаря нацпроекту решится вопрос с освещением общественных пространств и участка дороги по улице Песоченской. На объекте уже смонтировано 39 опор уличного освещения, всего планируется установить 71 опору.
Также «Вишнёвый сад» и «Дубовую рощу» соединит променад. На участке «Вишневого сада» проведены работы по асфальтированию пешеходных дорожек, частично установлено видеонаблюдение. В «Дубовой роще» заменили 31 комплект МАФов на антивандальные лавочки и урны, в рамках контракта выложили плиткой дополнительные участки тропинок, провели опиловку сухих веток.
В ходе контроля за ходом благоустройства объекта у Елены Сорокиной возникли вопросы и замечания к подрядчику. Она отметила некачественные стыки тротуарной плитки, неубранный грунт, недочёты на новых бордюрах (об этом ранее сообщили местные жители). На улице Песоченской не предусмотрена планировка грунта, что является недоработкой специалистов мэрии.
Сорокина напомнила, что врио губернатора Рязанской области Павел Малков говорит о необходимости общественного мониторинга, контроля качества и соблюдения сроков работ на всех этапах.