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Пятница, 14 апреля, 2023
Лариса Соловьёва

Рязанские работодатели представили на ярмарке трудоустройства более четырех тысяч свободных вакансий   

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Рязанские работодатели представили на ярмарке трудоустройства более четырех тысяч свободных вакансий   

Сегодня, 14 апреля, в Рязанской области прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Основной площадкой стал Рязанский медуниверситет, а дополнительными – сасовский центр занятости, региональный центр опережающей профподготовки и  региональное агентство развития бизнеса.

В таком расширенном формате ярмарка вакансий в Рязанской области проходит впервые. В этот раз в ней приняли участие более полусотни предприятий и организаций региона. Они предлагали свыше четырех тысяч вакансий. Набирали сотрудников на различные производства, в торговые предприятия, врачей и медсестер в учреждения здравоохранения. Десятки вакансий предлагали больницы в районах области. Например, Скопинский межрайонный медицинский центр готов принять на работу 14 докторов, четыре из которых – детские врачи. Много свободных вакансий сейчас в реабилитационном центре «Сосновый бор», который в настоящее время набирает команду и готовится к открытию.

Тем, кто хотел бы пройти профессиональную переподготовку, получить дополнительную востребованную специальность, представители учебного центра регионального министерства труда и соцзащиты разъясняли, как это можно сделать. Выпускников школ знакомили с  образовательными возможностями рязанских вузов и ссузов.

Желающим отрыть собственное дело были представлены готовые кейсы с примерами, как при помощи  господдержки  запустить небольшой бизнес. Карьерные и кадровые консультанты центров занятости помогали  соискателям определить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства.

На отдельной площадки специалисты службы занятости работали с молодыми людьми, которые имеют ограничения по здоровью. На эту площадку были приглашены 15 человек, которые сейчас заканчивают профессиональное обучение и хотели бы найти работу по специальности. 

По подсчетам организаторов, ярмарку трудоустройства посетили больше трех тысяч человек.

Рязанские работодатели представили на ярмарке трудоустройства более четырех тысяч свободных вакансий   
Рязанские работодатели представили на ярмарке трудоустройства более четырех тысяч свободных вакансий   
Рязанские работодатели представили на ярмарке трудоустройства более четырех тысяч свободных вакансий   
Рязанские работодатели представили на ярмарке трудоустройства более четырех тысяч свободных вакансий   
Рязанские работодатели представили на ярмарке трудоустройства более четырех тысяч свободных вакансий   

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