Рязанские работодатели представили на ярмарке трудоустройства более четырех тысяч свободных вакансий   

Сегодня, 14 апреля, в Рязанской области прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Основной площадкой стал Рязанский медуниверситет, а дополнительными – сасовский центр занятости, региональный центр опережающей профподготовки и региональное агентство развития бизнеса.

В таком расширенном формате ярмарка вакансий в Рязанской области проходит впервые. В этот раз в ней приняли участие более полусотни предприятий и организаций региона. Они предлагали свыше четырех тысяч вакансий. Набирали сотрудников на различные производства, в торговые предприятия, врачей и медсестер в учреждения здравоохранения. Десятки вакансий предлагали больницы в районах области. Например, Скопинский межрайонный медицинский центр готов принять на работу 14 докторов, четыре из которых – детские врачи. Много свободных вакансий сейчас в реабилитационном центре «Сосновый бор», который в настоящее время набирает команду и готовится к открытию.

Тем, кто хотел бы пройти профессиональную переподготовку, получить дополнительную востребованную специальность, представители учебного центра регионального министерства труда и соцзащиты разъясняли, как это можно сделать. Выпускников школ знакомили с образовательными возможностями рязанских вузов и ссузов.

Желающим отрыть собственное дело были представлены готовые кейсы с примерами, как при помощи господдержки запустить небольшой бизнес. Карьерные и кадровые консультанты центров занятости помогали соискателям определить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства.

На отдельной площадки специалисты службы занятости работали с молодыми людьми, которые имеют ограничения по здоровью. На эту площадку были приглашены 15 человек, которые сейчас заканчивают профессиональное обучение и хотели бы найти работу по специальности.

По подсчетам организаторов, ярмарку трудоустройства посетили больше трех тысяч человек.