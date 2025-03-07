Рязанские приставы нашли ребёнка, которого похитили у отца в Финляндии

В Рязанской области обнаружили ребёнка, которого разыскивал отец из Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по региону.

Запрос на розыск поступил от департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России. Сообщалось, что гражданин Финляндии заявил о том, что у него похитили ребёнка. К похищению причастна мать, вместе с малышом она могли находиться на территории Рязанской области.

Рязанским приставам удалось отыскать женщину и её ребёнка. С ней провели беседу, ей указали на возможность добровольного возвращения ребёнка и варианты мирного разрешения конфликта между родителями.

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Информация о том, где находится ребёнок, передали в Минпросвещения для дальнейших действий, отметили в ведомстве.