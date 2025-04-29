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Фото: vk.com/minec62
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Рязанские повара представили в Наццентре «Россия» драчёну и томлёную утку

Алексей Самохин

Рязанская область стала первым регионом, открывшим гастрономические путешествия в Национальном центре «Россия». Об этом сообщили в региональном Минэкономразвития.

Презентацию VIII Ресторанного фестиваля русской кухни «Кухня Рязанского края» организовали при поддержке министерства экономического развития Рязанской области и регионального Агентства развития бизнеса.

Лучшие повара Ассоциации кулинаров Рязанского края познакомили гостей с историей фестиваля, рассказали о развитии гастрономии в Рязанском регионе.

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Для гостей провели мастер-классы и дегустацию блюд-участников фестиваля в этом году.

В программе дня свои блюда представили:

— Михаил Барабанщиков и Наталья Васильева (Кафе «Графин», Рязань) — томленая утка в хрустящих корзинках;

— Максим Титов (Гастробар «ЕСТЬ», Рязань) — драчёна с пшеном, грибами и щучьей икрой;

— Наталья Васильева и Михаил Барабаншиков (Кафе «Старый Мельник», Рязань) — чернавские блины с тремя паштетами;

— Владислав Колесников (Гастробар «Поэт», Рязань) — губенка гречневая с лесными грибами и говяжьей голяшкой;

— Дмитрий Майоров и Софья Косорукова (Ресторан «Хорошие руки. Мейт», Рязань) — десерт «Чистый холст»;

— Элина Бирюкова, Дмитрий Тимофеев, Елена Пронина (Ресторан «Гринвич», Рязань) — «Былинный солотчинский камень» с земляничным джемом.

Кульминацией мероприятия стало коллективное гастрономическое представление, посвящённое туристическим визитным карточкам Рязанского края: калиннику, курнику, калачу, кулебяке, перловой каше с белыми грибами и другим традиционным блюдам.

Также гостям рассказали о скопинской керамике, показали образцы посуды, которые сразу же взяли в работу повара. Выступление команды рязанских поваров сопровождалось стихами Сергея Есенина.

VIII Ресторанный фестиваль русской кухни «Кухня Рязанского края» будет проходить в ресторанах Рязани с 1 по 31 мая.

Рязанские повара представили в Наццентре «Россия» драчёну и томлёную утку Рязанская область стала первым регионом, открывшим гастрономические путешествия в Национальном центре «Россия».
Рязанские повара представили в Наццентре «Россия» драчёну и томлёную утку Рязанская область стала первым регионом, открывшим гастрономические путешествия в Национальном центре «Россия».
Рязанские повара представили в Наццентре «Россия» драчёну и томлёную утку Рязанская область стала первым регионом, открывшим гастрономические путешествия в Национальном центре «Россия».

Фото: vk.com/minec62

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