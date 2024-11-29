Пятница, 29 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

Рязанские полицейские напомнили об опасностях, которые несёт железная дорога

Дата публикации

Валерия Мединская
Image by wirestock on Freepik

Железная дорога является зоной повышенной опасности не только для детей, но и для взрослых, но именно она привлекает подростков для игр и развлечений.

Казалось бы, печальная статистика должна насторожить, однако не все способны грамотно оценить ситуацию и принять во внимание то факт, что объекты транспортной инфраструктуры не место для забав. Устраивая игры вблизи железной дороги, вы подвергаете опасности не только свою жизнь и здоровье, но и угрожаете безопасности движения поездов, целостности и сохранности перевозимых грузов и самое главное жизни и здоровью пассажиров и работников транспорта. Ежегодно под колесами поездов гибнут десятки людей.

К самым распространенным причинам травматизма на железной дороге являются хождение по железнодорожным путям и проезд в неустановленных местах. Большинство несчастных случаев приходится на время каникул.

Отделение по делам несовершеннолетних Рязанского ЛО МВД России на транспорте напоминает о необходимости соблюдения основных правил безопасности на железной дороге и призывает родителей быть более внимательными к своим детям.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

В Рязанской области похолодает до -7 градусов

ГУ МЧС России по Рязанской области публикует прогноз погоды на вторник, 26 ноября.
Новости Рязани и области

Центральная библиотека имени С. А. Есенина приглашает на увлекательные мероприятия

Все мероприятия пройдут в Центральной библиотеке имени С. А. Есенина.
Новости Рязани и области

В рязанских детских садах обнаружили небезопасную продукцию

Речь о рисе, цукатах и чесноке.