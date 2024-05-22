Среда, 22 мая, 2024

Рязанские полицейские напомнили детям правила поведения в транспорте и у железных дорог

Автор: 7info7

Опубликовано

В период с 20 по 26 мая на территории обслуживания Рязанского ЛО МВД России на транспорте проводится профилактическое мероприятие «Безопасный транспорт», направленное на предупреждение и пресечение правонарушений на объектах транспортной инфраструктуры среди граждан, в том числе несовершеннолетних.

Отделение по делам несовершеннолетних Рязанского ЛО МВД России на транспорте напоминает детям и их законным представителям элементарные правила безопасности, которые помогут сохранить жизнь:

— при нахождении на объектах повышенной опасности необходимо держать ребенка за руку или на руках

— пересечение железнодорожного пути допустимо только по оборудованным для этого местам

— при пересечении пути по специальному настилу, важно ориентироваться на запрещающий сигнал светофора, снять капюшон, который ограничивает видимость и наушники

— категорически запрещается подлезать под состав поезда либо над ним, а также осуществлять проезд в неустановленных местах.

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