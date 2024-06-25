Рязанские полицейские и сотрудники банка предотвратили хищение около миллиона рублей у пенсионера

Сотрудники уголовного розыска и банка спасли 83-летнего жителя Рязани от телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Представитель одного из банков сообщил в полицию, что к ним пришел встревоженный пенсионер, который хочет снять со своего счета все накопления — около миллиона рублей. Он не смог ответить убедительно, зачем ему потребовалась такая крупная сумма, поэтому сотрудники банка заподозрили, что мужчина попался на уловку мошенника.

На место выехал оперуполномоченный уголовного розыска. Он предложил пенсионеру проехать в отдел полиции, где рассказал ему о всевозможных уловках аферистов, и тот, наконец, осознал, что попал в одну из распространенных ловушек.

Как выяснилось, мужчине позвонил лже-сотрудник спецслужб и сказал, что его деньги нужно перевести на «безопасный счет». Конечно, сообщать об этом никому было нельзя, так как мужчина якобы становится участником спецоперации по изобличению злоумышленников и должен был держать все происходящее в строжайшей тайне.

Пенсионер поблагодарил сотрудников полиции и банка за то, что они вовремя остановили его от опрометчивого поступка.