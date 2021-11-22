Рязанские почтовики готовы к высокому посылочному сезону

В Рязанской области Почта России подготовилась к сезону распродаж, который начинается с середины ноября и продолжится до марта следующего года.

Компания готова к приему увеличенного потока трансграничной почты и к оперативной доставке внутри региона. Принятые меры помогут в сжатые сроки доставить заказы рязанцев, сделанные как в иностранных, так и в российских интернет-магазинах.

По прогнозам компании, в ноябре спрос на доставку международных отправлений может вырасти на 30-40% по сравнению с среднегодовым значением, а на доставку внутрироссийских отправлений – на 25-30%. После ноября ожидается уже предновогодний поток почты.

Ежегодно в «высокий» сезон наблюдается значительный рост почтовых отправлений. Рязанский сортировочный центр в круглосуточном режиме обычно обрабатывает около 3 500 посылок в сутки для всех районов области. В предпраздничные дни число посылочной почты возрастает до 5 000 единиц. Поэтому почтовики начинают заранее готовиться к пиковым нагрузкам, чтобы пройти его без сбоев и обеспечить комфортное и качественное обслуживание клиентов в этот период.

Сейчас почтовики завершают текущие ремонты, в том числе технические осмотры почтового транспорта и оборудования сортировочных участков, оптимизируют логистические маршруты.

Для оперативной обработки почты в рязанском сортировочном центре полностью укомплектован штат сотрудников. В случае увеличения объема входящей почты бригады сортировщиков будут усиливать работниками с других участков.

«Наша задача — доставлять отправления в установленные сроки даже при кратном увеличении объемов и пройти пиковый сезон без сбоев», — отметил директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин. Напомним, что для удобства клиентов в Почте России действуют онлайн-сервисы по отправке и получению почтовых отправлений. Жители области могут воспользоваться сервисами упрощенной отправки и получения посылки. Почтовое отправление можно полностью подготовить дома или в офисе, оплатить онлайн его пересылку, а в почтовом отделении без очереди передать посылку оператору. Процесс получения почтовых отправлений тоже стал проще и быстрее благодаря внедрению простой электронной подписи. Кроме того, благодаря сервису предварительной записи посещение отделения можно спланировать заранее. Оформить запись в отделение связи можно как на сайте компании, так и через мобильное приложение Почты