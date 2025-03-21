Рязанские онкологи лечат рак кожи по новому методу

В Рязанском онкодиспансере злокачественные поражения кожи начали лечить с помощью нового инновационного метода. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Сообщается, что лечение проводят специалисты отделения лечения опухолей головы и шеи. Речь идёт о фотодинамической терапии. Медики объясняют, что новый метод основан на взаимодействии лекарственного препарата (фотосенсибилизатора), вводимого внутривенно, со светом заданной длины волны, производящимся лазерным аппаратом.

— В результате происходящих на микроскопическом уровне процессов происходит избирательное поражение опухолевой ткани, с более щадящим повреждением окружающих тканей», — рассказал главврач онкодиспансера Алексей Григорьев.

С помощью новой методики борются со злокачественными поражениями кожи. Среди них — базально-клеточный рак, плоскоклеточная карцинома in situ. Данный способ может применяться при большой площади поражения, когда применение стандартных протоколов затруднительно, при рецидивных процессах, синхронном множественном поражении.