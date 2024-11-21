Рязанские хоккейные команды ХК «Рязань-ВДВ» и МХК «Рязань-ВДВ» занимают лидирующие позиции в турнирных таблицах. об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

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ХК «Рязань-ВДВ» с 40 очками занимает 1 строку турнирной таблицы Регулярного чемпионата по хоккею «OLIMPBET ВХЛ — Кубок Шелкового пути».

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МХК «Рязань-ВДВ» занимает 1 строку дивизиона «Восток» Первенства Национальной молодежной хоккейной лиги сезон 2024-2025 гг.

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