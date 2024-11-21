Четверг, 21 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

Рязанские хоккейные команды ХК «Рязань-ВДВ» и МХК «Рязань-ВДВ» занимают лидирующие позиции в турнирных таблицах

Дата публикации

7info 2
Фото: minsport.ryazan.gov.ru/

Рязанские хоккейные команды ХК «Рязань-ВДВ» и МХК «Рязань-ВДВ» занимают лидирующие позиции в турнирных таблицах. об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

ХК «Рязань-ВДВ» с 40 очками занимает 1 строку турнирной таблицы Регулярного чемпионата по хоккею «OLIMPBET ВХЛ — Кубок Шелкового пути».

МХК «Рязань-ВДВ» занимает 1 строку дивизиона «Восток» Первенства Национальной молодежной хоккейной лиги сезон 2024-2025 гг.

С календарем матчей можно ознакомиться тут

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Рекордное количество человек приняли участие в географическом диктанте в РГУ

Проверить свои знания в области географии пришли более 450 жителей Рязанской области и гостей региона.
Новости Рязани и области

Уроженка Рязани с украинским паспортом месяц живёт в аэропорту Стамбула

Женщина прилетела в Москву. но во въезде в Россию ей отказали.
Новости Рязани и области

Как пользоваться любимыми сервисами и платить в 10 раз меньше

Специалисты Т2 рассказали, как пользоваться мультиподпиской.