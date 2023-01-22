Рязанские газовики в 2022 году бесплатно подключили к газораспределительным сетям 170 домовладений

В «Рязаньгоргаз» подвели итоги догазификации за 2022 год. В рамках исполнения плана-графика догазификации специалисты «Рязаньгоргаза» в Рязани создали техническую возможность для подключения 64 СНТ, в которых располагается 137 заявителей, а также для 63 индивидуальных жилых домовладений.

С этой целью построили 61 газопровод общей протяжённостью около 18,5 км и установили на них 13 шкафных газорегуляторных пунктов. В минувшем году выполнено 170 заявок на бесплатное присоединение к сетям газораспределения.

Реализация программы социальной газификации продолжается. Заявку на выполнение работ по бесплатному технологическому присоединению домовладений к сетям в Рязани можно на портале Единого оператора газификации connectgas.ru, в МФЦ, через Госуслуги, на сайте или при личном посещении АО «Рязаньгоргаз».

Главный инженер – первый заместитель гендиректора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков подчеркнул, что все договоры 2022 года выполнены.

Сергей Вишняков: «Ведём проектные работы по договорам, исполнение которых запланировано в 2023 году, и ждём от рязанцев новых заявок на бесплатные подключения к сетям»