Рязанские газовики подготовили Вечные огни города к Дню Победы

В преддверии празднования 80-летия Великой Победы сотрудники «Рязаньгоргаз» провели регламентные технические работы на газоиспользующем оборудовании Вечных огней на площади Победы, площади генерала армии В. Ф. Маргелова и Скорбященском мемориале в г. Рязани. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для обеспечения надежности и бесперебойности горения Вечных огней, входящих в состав мемориальных комплексов, газовики проверили техническое состояние систем подачи газа. Комплекс мероприятий включил обслуживание подземного газопровода, проверку на герметичность и целостность соединений, очистку газовых горелок от посторонних предметов, регулировку высоты пламени.

На время выполнения работ по традиции частица Вечного огня была перенесена на временную горелку.

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Пламя Вечного огня впервые было доставлено в Рязань на Монумент Победы из Москвы, с Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в 1975 году. В состав торжественной делегации входили работники треста «Рязаньгоргаз», которые принимали непосредственное участие в разработке проекта, монтаже газоиспользующего оборудования комплекса и обеспечили его подключение к системе газораспределения.

«Вечный огонь на Мемориале Победы был зажжен ровно 50 лет назад. Все эти годы сотрудники компании „Рязаньгоргаз“ несут ответственность за его бесперебойную работу. Для нас это не просто профессиональная обязанность. Мы с большим уважением относимся к подвигу наших соотечественников во время войны и гордимся своим вкладом в сохранение Вечного огня, как частицы памяти для будущих поколений», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.