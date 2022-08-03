Рязанские дорожные инспекторы помогли экстренно доставить в больницу ребёнка.

31 июля к сотрудникам на посту ДПС Солотчинский обратилась женщина. Она сообщила, что в её машине задыхается полугодовалая девочка, ей требуется немедленная медицинская помощь. Подробности сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

Лейтенанты полиции Дмитрий Копейкин и Александр Мариночкин сразу же решили пересадить женщину с грудничком в патрульный автомобиль. С проблесковыми маячками и звуковыми сигналами добраться до детской больницы удалось в кратчайший срок.

Инспекторы по дороге сообщили в медучреждение о том, что к ним едет маленький пациент, нуждающийся в срочной помощи.

Девочке своевременно оказали медицинскую помощь, и сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Мама ребёнка в соцсетях выразила полицейским благодарность за профессионализм.