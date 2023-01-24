Рязанские борцы завоевали награды на турнире во Владимирской области

22 января во Владимирской области проходили межрегиональные соревнования по вольной борьбе среди мальчиков и девочек из двенадцати регионов, в котором приняли участие более 200 участников.

Борцы вольного стиля спортивной школы «Антей» достойно выступили на этих соревнованиях и показали хорошие результаты. По итогам проведенных поединков победу в своих весовых категориях одержали Бардина Дарья — первое место, Авдиенко Иван завоевал серебряную медаль, третье место завоевали Тибукин Александр, Нурулаев Марат, Межидов Турпал, Межидов Абдурахман.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.