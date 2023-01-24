Вторник, 24 января, 2023
7info

Рязанские борцы завоевали награды на турнире во Владимирской области

На главнуюНовости Рязани

22 января во Владимирской области проходили межрегиональные соревнования по вольной борьбе среди мальчиков и девочек из двенадцати регионов, в котором приняли участие более 200 участников.

Борцы вольного стиля спортивной школы «Антей» достойно выступили на этих соревнованиях и показали хорошие результаты. По итогам проведенных поединков победу в своих весовых категориях одержали Бардина Дарья — первое место, Авдиенко Иван завоевал серебряную медаль, третье место завоевали Тибукин Александр, Нурулаев Марат, Межидов Турпал, Межидов Абдурахман.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации