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Рязанские бильярдисты вошли в двадцатку на чемпионате России

В Оренбурге завершился чемпионат России по бильярдному спорту «Комбинированная пирамида» (личный зачёт). Чемпионский титул, обыграв сто четырнадцать соперников, завоевали оренбуржец Олег Еркулев и Радмила Валеева, представлявшая Ростов-на-Дону. Об этом сообщил сайт Минспорта Рязанской области.

Рязанскую область представляли победители командного первенства России по бильярдному спорту среди юниоров до 19 лет Кирилл Гранкин (СШ Фаворит) и Даниил Свистунов (СШОР «ЦСК»), а также Иван Королев (СШОР «ЦСК»).

По итогам чемпионата рязанские бильярдисты вошли в двадцатку лучших, заняв семнадцатое место.

После небольшой паузы спортсмены планируют принять участие в соревнованиях «Кубок Кремля» (22-27 августа) и командном чемпионате России в Судаке (10-20 сентября).

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