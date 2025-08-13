Рязанская ветстанция исследует гибель голубей на улице Октябрьской

Сотрудники рязанской городской ветеринарной станции провели обследование территории на улице Октябрьской по факту гибели голубей. Об этом сообщается в группе «Главное управление ветеринарии Рязанской области» ВКонтакте.

12 августа в соцсетях появилась информация о гибели голубей на улице Октябрьской, возле остановки общественного транспорта «Клуб завода ТКПО». Массовой гибели птиц не установлено. Обнаруженных трех павших птиц направили в Рязанскую областную ветеринарную лабораторию. Пробы исследуют на особо опасные болезни птиц, в первую очередь на высокопатогенный грипп птиц и болезнь Ньюкасла.

Государственная ветеринарная служба области просит обо всех случаях заболевания и падежа домашней, а также об обнаружении мест массовой гибели дикой птицы сообщать по телефону «горячей линии»: (4912) 44-13-63.