Среда, 13 августа, 2025
14.6 C
Рязань
Происшествия

Рязанская ветстанция исследует гибель голубей на улице Октябрьской

Анастасия Мериакри
Фото: группа «Главное управление ветеринарии Рязанской области» ВКонтакте

Сотрудники рязанской городской ветеринарной станции провели обследование территории на улице Октябрьской по факту гибели голубей. Об этом сообщается в группе «Главное управление ветеринарии Рязанской области» ВКонтакте.

12 августа в соцсетях появилась информация о гибели голубей на улице Октябрьской, возле остановки общественного транспорта «Клуб завода ТКПО». Массовой гибели птиц не установлено. Обнаруженных трех павших птиц направили в Рязанскую областную ветеринарную лабораторию. Пробы исследуют на особо опасные болезни птиц, в первую очередь на высокопатогенный грипп птиц и болезнь Ньюкасла.

Государственная ветеринарная служба области просит обо всех случаях заболевания и падежа домашней, а также об обнаружении мест массовой гибели дикой птицы сообщать по телефону «горячей линии»: (4912) 44-13-63.

Самые читаемые материалы

Новости России

Тысячи вышедших на улицу Красноярска мигрантов сняли на видео

Полутораминутная запись была сделана, предположительно, из салона общественного транспорта. На протяжении всего ролика показаны сотни иностранцев, которые единым потоком идут по тротуарам вдоль автотрассы.
Новости России

Умерла актриса из «Ментовских войн» Анна Кузнецова

На 49-м году жизни умерла актриса из Санкт-Петербурга Анна...
Общество

Чиновники рассказали о судьбе здания бывшего училища связи в центре Рязани

Очередной вопрос был задан в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова. Там же появился ответ от Минимущества региона. 
Экономика и бизнес

В Рязанской области построят новый завод по производству автоэлектроники

Инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд рублей. Завод будет построен на участке площадью около 1,5 гектара, общая площадь производственных помещений составит не менее 3,6 тыс. кв. метров.
Интересное

Не только мед и пироги: что категорически запрещено делать на Медовый Спас 14 августа, чтобы не навлечь беду

Медовый Спас, известный также как Спас на воде, восходит к дохристианским временам, когда отмечался праздник урожая.

Последние новости

Новости России

Мигранты порезали заступившегося за девушку парня в Москве — МК

Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой мигранты несколько раз ударили россиянина ножом.
Происшествия

Суд вынес приговор рязанцу, который два месяца обкрадывал коллег по работе

Своими действиями мужчина нанес ущерб на сумму более 44 тысяч рублей, денежные средства подсудимый возместил в полном объеме.
Общество

В России частично запретят звонки в Telegram и WhatsApp*, названы условия снятия ограничений

При этом в Минцифры России сообщили, что доступ к услугам звонков в WhatsApp* и Telegram будет восстановлен, как только иностранные мессенджеры выполнят требования российских законов.
Общество

На Рязанской ВДНХ временно закрыли детскую площадку

Новая деревянная площадка ближайшие несколько дней будет закрыта для игр.
Медицина

В Рязанской области выполнили 91 пересадку почки и 13 печени

Следующий шаг — сочетанная трансплантация почки и поджелудочной железы для пациентов с диабетом 1 типа. Так врачи смогут спасать пациентов сразу от двух опасных заболеваний.
Общество

Андрей Сидоренко: «Выборы депутатов Рязанской областной Думы обещают быть открытыми и конкурентными»

Из 692 выдвинутых кандидатов зарегистрировано 659. По словам председателя рязанского Избиркома Андрея Сидоренко, регистрация прошла в штатном режиме – ни одно решение об отмене не принималось.
Общество

Нарушены сроки капремонта в детском саду № 20 в Рязани

Объект должен был сдаться до 8 августа 2025 года. На данный момент до сих пор ведутся работы, объект не сдан. Прокуратура Советского района города Рязани внесла представление заказчику капитального ремонта дошкольного учреждения.
Происшествия

На 66-м году жизни скончался врач-акушер-гинеколог Алексей Половинкин

Алексей Половинкин родился 14 июня 1960 года в селе Мамоново Пронского района Рязанской области. Закончил Рязанский медицинский институт имени академика И.П. Павлова. С 1986 года работал врачом акушером – гинекологом в Новомичуринской ЦРБ.