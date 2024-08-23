Рязанская школа № 58 вошла в ТОП-100 конкурса «Лучший школьный музей Победы».

Музей Победы в рамках реализации программы «Школьный Музей Победы» курирует деятельность более 2000 школьных музеев из 88 субъектов Российской Федерации, а также Республик Беларусь и Казахстан.

Осенью 2024 года исполнится 5 лет работы программы в области методической, информационной и экспертно-консультативной поддержки в части музейной педагогики, а также в организации и развитии социально-значимой деятельности, нацеленной на сохранение истории и культуры, сообщается на сайте проекта.

Лидеры выбраны по следующим критериям:

— экспонирование на площадке «Школьный Музей Победы» и демонстрация педагогических наработок в сфере патриотического воспитания;

— представление своего школьного музея и активное участие в проектах межрегионального и Всероссийского уровня, организованных в рамках программы «Школьный Музей Победы» и партнёров Музея Победы;

— продуктивное участие активистов школьных музеев в историко-патриотической смене «Школьный Музей Победы» во Всероссийских детских центрах «Орленок» и «Океан», а также Международном детском центре «Артек»;

— инициирование и проведение мероприятий школьного музея с привлечением партнеров программы;

— публикационная активность деятельности школьного музея в социальных сетях и сайте программы.

Школа № 58 представила Музей «Боевой славы 6 роты РВВДКУ».

Подробнее о школьных музеях Рязанской области смотрите в спецпроекте РИА 7info.