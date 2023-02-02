Рязанская природоохранная прокуратура через суд требует рекультивировать мусорный полигон в Зеленино

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура через суд добивается закрытия полигона в Зеленино Рыбновского района.
По поручению Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры надзорное ведомство проверило исполнение законодательства при захоронении отходов на полигоне ТБО. Проверка выявила нарушения санитарно-эпидемиологического, природоохранного законодательства, законодательства в сфере обращения с отходами.
Прокурор постановил возбудить дела по статьям КоАП о несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований и требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.
Прокурор через суд добивается запрета для администрации Рыбновского муниципального района и ООО «Экологическо-коммунальная организация» дальнейшую эксплуатацию полигона, а также рекультивации земельного участка, на котором он расположен.
В связи с угрозой причинения существенного вреда здоровью человека материалы проверки направлены в СУ СКР по Рязанской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.
Сейчас размещение отходов производства и потребления на данном полигоне ТБО приостановлено.
Природоохранная прокуратура контролирует результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений закона.
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