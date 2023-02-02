Четверг, 2 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Рязанская природоохранная прокуратура через суд требует рекультивировать мусорный полигон в Зеленино

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Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура через суд добивается закрытия полигона в Зеленино Рыбновского района.

По поручению Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры надзорное ведомство проверило исполнение законодательства при захоронении отходов на полигоне ТБО. Проверка выявила нарушения санитарно-эпидемиологического, природоохранного законодательства, законодательства в сфере обращения с отходами.

Прокурор постановил возбудить дела по статьям КоАП о несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований и требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.

Прокурор через суд добивается запрета для администрации Рыбновского муниципального района и ООО «Экологическо-коммунальная организация» дальнейшую эксплуатацию полигона, а также рекультивации земельного участка, на котором он расположен.

В связи с угрозой причинения существенного вреда здоровью человека материалы проверки направлены в СУ СКР по Рязанской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

Сейчас размещение отходов производства и потребления на данном полигоне ТБО приостановлено.

Природоохранная прокуратура контролирует результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений закона.

Рязанская природоохранная прокуратура через суд требует рекультивировать мусорный полигон в Зеленино

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