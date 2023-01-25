Рязанская полиция ищет очевидцев ДТП с двумя пострадавшими

Следственное управление УМВД по Рязанской области устанавливает очевидцев дорожной аварии, в которой пострадали два человека.

ДТП произошло 11 октября 2022 года около 17:10 в Рязани напротив дома 56/134 по улице Островского. Столкнулись Daewoo Matiz, за рулём которого находилась 33-летняя рязанка, и Ford Focus под управлением 24-летнего местного жителя.

Травмы получили водитель и 64-летняя пассажирка автомобиля Daewoo, им оказали медицинскую помощь.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по факту ДТП, просят обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12 к 1.