Рязанская областная Дума приняла решение об увеличении более чем в пять раз единовременного пособия для молодых аграриев

На заседании регионального парламента в среду, 28 сентября, депутаты утвердили изменения в Закон «О государственной поддержке молодых специалистов агропромышленного комплекса Рязанской области». Поправки направлены на защиту интересов начинающих сотрудников сельскохозяйственных организаций.

До текущего момента в Рязанской области выпускники вузов и техникумов до 35 лет включительно при устройстве на предприятия агропромышленного комплекса могли рассчитывать на единовременное пособие в сумме 86 600 рублей. Благодаря внесенным изменениям размер «подъемных» был увеличен до 500 000.

Кроме того, усовершенствован механизм выплаты предусмотренного в регионе трехлетнего ежемесячного пособия для молодых специалистов АПК, принимаемых на работу впервые. Теперь право на его получение сохранено в случае прекращения трудового договора и заключения нового в течение трех месяцев после увольнения с военной службы по призыву или с заменяющей ее альтернативной гражданской службы. Ранее парламентарии согласовали данное исключение и для ситуаций, когда сотрудник уволился, но в течение месяца трудоустроился, оставшись работать в агропромышленном комплексе.