Рязанская область заняла 4 место в ЦФО по темпам роста строительства жилья 

Рязанская область стала четвёртой в ЦФО по темпам роста строительства жилья, заявил губернатор Николай Любимов в ходе заседания областной Думы, где был представлен отчетный доклад «О результатах деятельности Правительства Рязанской области в 2021 году».

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По словам Любимов, в 2021 году общая площадь введенного жилья составила почти 757 тысяч кв.м.

«В 2021 году опережающими темпами шло расселение граждан из аварийного жилья. 732 человека, а по плану 530, смогли переехать из старых, непригодных для жизни домов в новые квартиры», – сказал губернатор.

Как отметил Любимов, с 2017 года более 3 тысяч семей в Рязани получили квартиры или компенсации. В 2021 году также завершено восстановление нарушенных прав дольщиков многоквартирного жилого дома по улице Баженова.

«По динамике решения проблемы «обманутых дольщиков» регион вышел на 3 место в России», – сказал политик.

Глава региона добавил, что завершено строительство и оснащение коммуникациями 20 индивидуальных жилых домов в селе Благие Александро-Невского района. Такая же работа ведется в рабочем посёлке Пителино, там будет обустроено 50 домов, еще 60 домов – в селе Черная Слобода Шацкого района.