Рязанская область заняла 1 место по оценке организационно-технического обеспечения проведения ЕГЭ в 2022 году

14 марта вице-губернатор Артём Бранов провёл заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению проведения ГИА на территории Рязанской области в 2023 году. Она создана в январе в соответствии с распоряжением правительства региона, подписанным губернатором Павлом Малковым.

Рабочая группа создана для оперативного решения вопросов, возникающих при обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в регионе. В её состав входят вице-губернатор, руководители и сотрудники ряда территориальных органов федеральных органов власти, областных министерств и ведомств, силовых структур, администрации Рязани, предприятий энергетического комплекс и связи, депутаты.

Бранов подчеркнул, что государственная итоговая аттестация в текущем году должна пройти на самом высоком уровне. Все вопросы, связанные с её проведением, нужно тщательно и заблаговременно проработать, при необходимости своевременно принять дополнительные решения.

На заседании был отмечен положительный опыт работы региона – по результатам мониторинга субъектов РФ, который проведён Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Рязанская область заняла 1 место по оценке организационно-технического обеспечения проведения ЕГЭ в 2022 г. Рассмотрены особенности ГИА в текущем году, вопросы организации видеонаблюдения и медицинского обслуживания в пунктах проведения экзамена (ППЭ), соблюдение мер безопасности и другие.

Министр образования Ольга Щетинкина доложила, что в Рязанской области в государственной итоговой аттестации будут участвовать около 11 тыс. девятиклассников и 4 тыс. выпускников 11(12) классов, включая ребят с ограниченными возможностями здоровья. Для них при проведении экзаменов создадут необходимые условия с учетом их состояния. О желании пройти ЕГЭ заявили около 300 выпускников прошлых лет и 200 студентов учреждений среднего профобразования.

Выпускные экзамены будут проводиться в 3 периода: досрочный, основной и дополнительный. Для учащихся 9 классов они пройдут с 21 апреля по 16 мая, с 24 мая по 1 июля и с 4 по 24 сентября; для выпускников 11 классов – с 20 марта по 19 апреля, с 26 мая по 1 июля и с 6 по 23 сентября соответственно. В каждом ППЭ будут находиться общественные наблюдатели, медицинские работники и сотрудники правоохранительных органов. Будет вестись видеонаблюдение, работать средства подавления сигналов сотовой связи и металлодетекторы.

В этом году изменений в действующие порядки проведения ГИА-9 и ГИА-11 не будет. При этом в государственной итоговой аттестации примут участие учащиеся из новых регионов России, которые временно проживают на территории Рязанской области.В настоящее время вся подготовительная работа к ГИА в Рязанской области идёт в соответствии с планом.