Рязанская область вошла в топ-5 регионов, где чаще всего разбивают авто полностью

Эксперты страховой компании «Согласие» составили топ-10 «тотальных» регионов России, где ДТП с легковушками чаще всего приводили к полной конструктивной гибели машин.

Определена и десятка регионов, в которых аварии реже всего заканчиваются серьёзными последствиями.

Первую тройку с самой высокой частотой «тоталей» составили Томская (3,76%), Псковская (2,44%) и Липецкая (2,40%) области.

Рязанская область идёт следом с показателем в 0,75%.

Пятёрку замыкают Санкт-Петербург и Ленинградская область (0,61 %).

Топ-10 самых безопасных регионов, где за 2022 год водители застрахованных по КАСКО автомобилей ни разу не попадали в разрушительные аварии, возглавили Забайкальский край, Ханты-Мансийский автономный округ и Якутия.

Начальник отдела андеррайтинга по автострахованию компании «Согласие» Александр Коротин отметил, что высокая доля «тоталей» приходится на автотрассы, где средняя скорость движения транспорта существенно выше.

Александр Коротин: «При длительном монотонном движении по автомагистрали нередко клонит в сон, и потеря управления даже на 15-20 секунд может привести к серьёзному ДТП. В зоне риска и дороги с одной полосой движения: при обгоне водители не всегда учитывают мощность своего ТС, что также создаёт угрозу «тотальной» аварии»

Частота «тоталей» – это число «тотальных» убытков по автокаско в регионе за 2022 год, делённое на общее число полисов автокаско у страхователей в этом регионе.