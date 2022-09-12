Рязанская область в топ-3 в Центральной России по популярности осеннего туристического кешбэка

В 2022 году санатории Рязанской области занимают третью строчку в Центральном федеральном округе по продажам туров по программе осеннего туристического кешбэка.

Рейтинг регионов страны по популярности отдыха по программе осеннего туристического кешбэка в этом году опубликовал портал бронирования Санатории-России.рф. Туры в рамках программы продавились с 25 августа по 10 сентября, а отправиться на отдых можно с 1 октября.

Санатории Рязанской области оказались на третьей позиции в ЦФО по числу проданных туров. В среднем стоимость за проживание, питание и лечение в сутки составила 5210 рублей, а длительность проживания по всем санаториям составляет почти 11 суток.

В первую пятёрку в Центральной России в рамках программы вошли Московская область, Москва, Рязанская, Липецкая и Владимирская области.

Для сравнения: за санаторно-курортный отдых осенью в Краснодарском крае туристы заплатили в среднем 6550 рублей в сутки, в Алтайском крае — 6320 рублей, а в Московской области — 6340 рублей.

Как рассказал основатель портала Санатории-России.рф Евгений Терентьев, благодаря программе кэшбэка многие отдыхающие купили путёвки по доступной цене и впервые посетят здравницы рядом с местом жительства. В целом осенний этап туристического кешбэка можно охарактеризовать как дебют санаториев некурортных регионов страны.

Рейтинг составлен на основе анализа продаж осенних путёвок в санатории России в 2022 году.