Рязанская область в 2024 году получит более 230 миллионов рублей на поддержку многодетных семей. Об этом сообщил председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Он отметил, что региону выделят дополнительные субсидии для ежемесячных выплат, которые назначаются в случае рождения третьего ребенка или последующих детей. Средства выплачиваются до достижения ребенком возраста трех лет.

Сумма субсидии составляет 1 млн. 451,7 тыс. рублей. Дополнительное финансирование Рязанская область получает в связи с увеличением числа семей, имеющих право на выплату. В общей сложности в 2024 году на эти цели регион получит 232 млн. 850 тыс. рублей.

Макаров сказал, что в Рязанской области ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей получат порядка 10 миллионов семей. Материнским капиталов воспользовались 5,296 миллионов семей, семейную ипотеку оформили 779 тысяч многодетных семей. Кроме этого, выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки получили 662 тысяч семей. Больничный для молодых родителей оформили 208 тысяч семей. Депутат подчеркну, что помощь семьям с детьми – один из приоритетов бюджета 2025 года и последующих трех лет.

Губернатор Павел Малков отметил, что поддержка многодетных семей является важнейшей составляющей демографической политики региона.

– В Рязанской области системно расширяются меры помощи таким семьям. Это социальные выплаты, в том числе, связанные с рождением ребенка, его пребыванием в детском саду, подготовкой к школе, региональный материнский капитал, компенсация части расходов на коммунальные услуги, получение бесплатного земельного участка. Рязанские многодетные семьи имеют право на первоочередное посещение кабинетов врачей, получение документов в органах власти и госучреждениях региона. Работа по совершенствованию системы поддержки многодетных семей не прекращается, будем ее продолжать, – подчеркнул Павел Малков.