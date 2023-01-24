Рязанская область получит 80 миллионов на благоустройство Соборной площади в Касимове

Рязанская область дополнительно получит более 80 млн рублей, сообщил утром 24 января губернатор Павел Малков.
По словам главы региона, деньги направят на благоустройство Соборной площади в Касимове.
По информации председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова, Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрено предложение о направлении в 2023 году дополнительных средств на благоустройство Касимова. Районный центр вошел в число победителей VII Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды среди исторических поселений и в качестве поощрения получит грант.