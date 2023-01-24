Рязанская область получит 80 миллионов на благоустройство Соборной площади в Касимове

— Город вошёл в число победителей VII Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды среди исторических поселений. Всего на реализацию проекта «Слияние времён: ансамбль площади Соборная г. Касимов» будет направлено более 290 млн рублей, — написал Малков.

По поручению Президента федеральное финансирование лучших проектов было увеличено. Благодарен председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрею Михайловичу Макарову за поддержку нашего проекта.

Касимов — туристическая жемчужина региона. Будем приводить его в порядок. Спасать уникальные памятники, благоустраивать пространства. Победа в конкурсе и реализация первого этапа — старт большой работы по созданию в Касимове комфортной среды.