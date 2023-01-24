Вторник, 24 января, 2023
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Рязанская область получит 80 миллионов на благоустройство Соборной площади в Касимове

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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Рязанская область дополнительно получит более 80 млн рублей, сообщил утром 24 января губернатор Павел Малков.

По словам главы региона, деньги направят на благоустройство Соборной площади в Касимове.

— Город вошёл в число победителей VII Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды среди исторических поселений. Всего на реализацию проекта «Слияние времён: ансамбль площади Соборная г. Касимов» будет направлено более 290 млн рублей, — написал Малков.
По поручению Президента федеральное финансирование лучших проектов было увеличено. Благодарен председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрею Михайловичу Макарову за поддержку нашего проекта.
Касимов — туристическая жемчужина региона. Будем приводить его в порядок. Спасать уникальные памятники, благоустраивать пространства. Победа в конкурсе и реализация первого этапа — старт большой работы по созданию в Касимове комфортной среды.

По информации председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова, Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрено предложение о направлении в 2023 году дополнительных средств на благоустройство Касимова. Районный центр вошел в число победителей VII Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды среди исторических поселений и в качестве поощрения получит грант.

— Конкурс внеочередной, он проводится в связи с поручением Президента РФ об увеличении финансирования лучших работ – до 20 млрд. рублей в год. 80,8 млн. рублей предусмотрено на реализацию первого этапа проекта «Слияние времен: ансамбль площади Соборная г. Касимов». Всего на эти цели будет направлено 290,8 млн. рублей, — отметил Андрей Макаров.

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