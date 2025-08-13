Рязанская область получит 350 млн рублей на формирование комфортной городской среды — Павел Малков

Рязанская область получит 350 млн рублей на формирование комфортной городской среды. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

Субсидию одобрил Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Финансирование в сумме 350 млн рублей Рязанская область получит в 2026 году в рамках профильного федерального проекта. Средства будут направлены на комплексное обустройство и развитие общественных пространств г. Рязани, включая Лыбедский бульвар с примыкающими парками и скверами, набережные рек Ока и Трубеж, Рязанский Кремль, а также пос. Остров.

«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» отлично зарекомендовал себя, стал востребованным и популярным в городах и селах страны. По инициативе нашего Президента В.В. Путина проект, действующий с 2017 года, продлен. И очень важно, что люди не остаются в стороне, они становятся активными участниками процесса благоустройства своей малой родины. Проект охватывает ключевые направления, важные для общества, в том числе создание современных общественных пространств», – сказал Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что объекты, которые планируется обустроить за счет дополнительного федерального финансирования, являются ключевыми локациями большого пешеходного маршрута.