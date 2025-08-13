Среда, 13 августа, 2025
Рязанская область получит 350 млн рублей на формирование комфортной городской среды — Павел Малков

Анастасия Мериакри

Рязанская область получит 350 млн рублей на формирование комфортной городской среды. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

Субсидию одобрил Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Финансирование в сумме 350 млн рублей Рязанская область получит в 2026 году в рамках профильного федерального проекта. Средства будут направлены на комплексное обустройство и развитие общественных пространств г. Рязани, включая Лыбедский бульвар с примыкающими парками и скверами, набережные рек Ока и Трубеж, Рязанский Кремль, а также пос. Остров.

«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» отлично зарекомендовал себя, стал востребованным и популярным в городах и селах страны. По инициативе нашего Президента В.В. Путина проект, действующий с 2017 года, продлен. И очень важно, что люди не остаются в стороне, они становятся активными участниками процесса благоустройства своей малой родины. Проект охватывает ключевые направления, важные для общества, в том числе создание современных общественных пространств», – сказал Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что объекты, которые планируется обустроить за счет дополнительного федерального финансирования, являются ключевыми локациями большого пешеходного маршрута.

«Рязань обязательно должна иметь красивую набережную. А весь проект сможет стать туристической изюминкой региона, точкой притяжения рязанцев и наших гостей. Он пройдет через Рязанскую ВДНХ, Лесопарк, Рязанский кремль, Хлебозавод, Лыбедский бульвар, ЦПКиО. Отдельные части маршрута уже благоустроены. Маршрут обретает свое лицо. Продолжаем обновлять и наполнять смыслом входящие в него городские пространства. Важно, что проект объединяет регион, город, людей. В реализации участвуют федеральный и региональный бюджеты. Активно включился бизнес, сами жители, общественники, спортсмены, молодежь. Это наше общее дело», – отметил Павел Малков.

Новости России

Тысячи вышедших на улицу Красноярска мигрантов сняли на видео

Полутораминутная запись была сделана, предположительно, из салона общественного транспорта. На протяжении всего ролика показаны сотни иностранцев, которые единым потоком идут по тротуарам вдоль автотрассы.
Новости России

Умерла актриса из «Ментовских войн» Анна Кузнецова

На 49-м году жизни умерла актриса из Санкт-Петербурга Анна...
Общество

Чиновники рассказали о судьбе здания бывшего училища связи в центре Рязани

Очередной вопрос был задан в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова. Там же появился ответ от Минимущества региона. 
Экономика и бизнес

В Рязанской области построят новый завод по производству автоэлектроники

Инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд рублей. Завод будет построен на участке площадью около 1,5 гектара, общая площадь производственных помещений составит не менее 3,6 тыс. кв. метров.
Новости России

Отдых, который разрушил стереотипы: почему туристы хотят вернуться в Абхазию

Отзывы об этой стране часто бывают противоречивыми, но личный опыт развеял многие мифы о грязи, плохом отношении к туристам и других проблемах.

Последние новости

Общество

Нарушены сроки капремонта в детском саду № 20 в Рязани

Объект должен был сдаться до 8 августа 2025 года. На данный момент до сих пор ведутся работы, объект не сдан. Прокуратура Советского района города Рязани внесла представление заказчику капитального ремонта дошкольного учреждения.
Происшествия

На 66-м году жизни скончался врач-акушер-гинеколог Алексей Половинкин

Алексей Половинкин родился 14 июня 1960 года в селе Мамоново Пронского района Рязанской области. Закончил Рязанский медицинский институт имени академика И.П. Павлова. С 1986 года работал врачом акушером – гинекологом в Новомичуринской ЦРБ.
Общество

Мошенники стали активно действовать от имени ФНС или соцслужбы

Гражданам звонят от имени ФНС или соцслужбы и сообщают о положенном вычете, например, в размере 14 тысяч за обучение. Для «оформления» мошенники убеждают жителей сообщить код из SMS.
Происшествия

Мужчина угрожал убить молотком свою дочь и жену в Рязанской области

Мужчину, который в очередной раз употребил спиртные напитки, дома упрекнула супруга в неподобающем поведении. Тогда муж накричал на жену и пригрозил ее, за маму вступилась 17-летняя дочь. Разгневанный мужчина схватил молоток и пригрозил ее убить.
Происшествия

Подросток-мотоциклист пострадал в ДТП в Рязанской области

Автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 58-летний местный житель, столкнулся с мотоциклом «Баджадж Боксер» под управлением 17-летнего жителя Кораблино.
Новости Касимова

Жителей Касимова приглашают погрузиться в мир кино и музыки в День города

В Касимове снято более 40 фильмов, и именно в День города каждый сможет почувствовать себя настоящим актером и режиссером. Мастер-классы, фотозоны, интерактивные площадки, увлекательные экскурсии, уникальные сувениры и гастрономические ряды будут доступны любому желающему.
Происшествия

Пенсионерка пострадала в автобусе в Рязани, ее доставили в больницу

В Рязани 13 августа в автобусе «ЛиАЗ», за рулем которого находился 40-летний рязанец, при торможении упала пассажирка.
Транспорт и дороги

В 8 районе поселка Борки завершили ремонт дороги

В Рязани продолжаются работы по благоустройству территорий в рамках муниципальной программы «Окраины», которая была разработана по инициативе главы администрации города Виталия Артемова, при поддержке Правительства Рязанской области и депутатского корпуса.