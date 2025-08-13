Рязанская область получит 350 млн рублей на формирование комфортной городской среды — Павел Малков

Рязанская область получит 350 млн рублей на формирование комфортной городской среды. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.
Субсидию одобрил Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Финансирование в сумме 350 млн рублей Рязанская область получит в 2026 году в рамках профильного федерального проекта. Средства будут направлены на комплексное обустройство и развитие общественных пространств г. Рязани, включая Лыбедский бульвар с примыкающими парками и скверами, набережные рек Ока и Трубеж, Рязанский Кремль, а также пос. Остров.
Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что объекты, которые планируется обустроить за счет дополнительного федерального финансирования, являются ключевыми локациями большого пешеходного маршрута.
Полутораминутная запись была сделана, предположительно, из салона общественного транспорта. На протяжении всего ролика показаны сотни иностранцев, которые единым потоком идут по тротуарам вдоль автотрассы.
Объект должен был сдаться до 8 августа 2025 года. На данный момент до сих пор ведутся работы, объект не сдан. Прокуратура Советского района города Рязани внесла представление заказчику капитального ремонта дошкольного учреждения.
Алексей Половинкин родился 14 июня 1960 года в селе Мамоново Пронского района Рязанской области. Закончил Рязанский медицинский институт имени академика И.П. Павлова. С 1986 года работал врачом акушером – гинекологом в Новомичуринской ЦРБ.
Мужчину, который в очередной раз употребил спиртные напитки, дома упрекнула супруга в неподобающем поведении. Тогда муж накричал на жену и пригрозил ее, за маму вступилась 17-летняя дочь. Разгневанный мужчина схватил молоток и пригрозил ее убить.
В Касимове снято более 40 фильмов, и именно в День города каждый сможет почувствовать себя настоящим актером и режиссером. Мастер-классы, фотозоны, интерактивные площадки, увлекательные экскурсии, уникальные сувениры и гастрономические ряды будут доступны любому желающему.
В Рязани продолжаются работы по благоустройству территорий в рамках муниципальной программы «Окраины», которая была разработана по инициативе главы администрации города Виталия Артемова, при поддержке Правительства Рязанской области и депутатского корпуса.