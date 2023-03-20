Рязанская область получит 1,5 млрд рублей на строительство 6 соцобъектов

В Рязанскую область направят свыше полутора миллиардов рублей на строительство 6 социально значимых объектов. Об этом заявил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

16 марта профильная комиссия Федерального Собрания РФ одобрила распределение инфраструктурных бюджетных кредитов на текущий год. Рязанскому региону выделят 1 млрд 534,4 млн рублей, – уточнил парламентарий.

Андрей Макаров: «Президент ставит задачу по поддержке регионов, формированию комплекса мер для повышения качества жизни людей, а также значительное ускорение обновления социальной инфраструктуры, включая объекты образования и коммунальной сферы»

Депутат отметил, что дополнительные средства позволят решить Рязанской области ряд неотложных проблем.

За счёт бюджетных кредитов построят:

3 детских сада на 224 места каждый в микрорайонах Кальное и Семчино, в микрорайоне ТД «Глобус» Дядьковского сельского поселения Рязанского района;

детский сад на 115 мест в городе Рыбное;

школу на 1100 мест в микрорайоне ЖК «Олимпийский».

Также средства направят на реконструкцию тоннельной части Западного городского коллектора.

Губернатор Рязанской области отметил острую необходимость обновления и расширения социальной инфраструктуры региона.

Павел Малков: «Жители городских микрорайонов должны иметь в шаговой доступности объекты образования, медицины, культуры и спорта. В порядок нужно приводить систему ЖКХ и многое другое. При поддержке федерального центра будем над этим работать и дальше»

Глава региона подчеркнул, что эффективность использования бюджетных средств обеспечит совместный контроль депутатов всех уровней, общественности и экспертов.