Рязанская область получит 1,5 млрд рублей на строительство 6 соцобъектов

В Рязанскую область направят свыше полутора миллиардов рублей на строительство 6 социально значимых объектов. Об этом заявил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.
16 марта профильная комиссия Федерального Собрания РФ одобрила распределение инфраструктурных бюджетных кредитов на текущий год. Рязанскому региону выделят 1 млрд 534,4 млн рублей, – уточнил парламентарий.
Депутат отметил, что дополнительные средства позволят решить Рязанской области ряд неотложных проблем.
За счёт бюджетных кредитов построят:
3 детских сада на 224 места каждый в микрорайонах Кальное и Семчино, в микрорайоне ТД «Глобус» Дядьковского сельского поселения Рязанского района;
детский сад на 115 мест в городе Рыбное;
школу на 1100 мест в микрорайоне ЖК «Олимпийский».
Также средства направят на реконструкцию тоннельной части Западного городского коллектора.
Губернатор Рязанской области отметил острую необходимость обновления и расширения социальной инфраструктуры региона.
Глава региона подчеркнул, что эффективность использования бюджетных средств обеспечит совместный контроль депутатов всех уровней, общественности и экспертов.
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