Рязанская область направила 20 тонн гуманитарного груза в Сирию

В Рязанской области собрали и направили гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Сирии, – сообщает региональное минэкономразвития.

В зону бедствия по поручению Павла Малкова направлено 20 тонн гуманитарного груза – продукты питания, медицинские изделия и медикаменты, одежда для взрослых и детей.

В сборе всего самого необходимого для пострадавших участвовали представители общественных организаций, сельскохозяйственных предприятий, бизнеса и жители муниципальных образований.