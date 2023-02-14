Вторник, 14 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Рязанская область направила 20 тонн гуманитарного груза в Сирию

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Фото с сайта правительства Рязанской области

В Рязанской области собрали и направили гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Сирии, – сообщает региональное минэкономразвития.

В зону бедствия по поручению Павла Малкова направлено 20 тонн гуманитарного груза – продукты питания, медицинские изделия и медикаменты, одежда для взрослых и детей.

В сборе всего самого необходимого для пострадавших участвовали представители общественных организаций, сельскохозяйственных предприятий, бизнеса и жители муниципальных образований.

Рязанская область направила 20 тонн гуманитарного груза в Сирию

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