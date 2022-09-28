Рязанская область дополнительно получит более 185 млн рублей для поддержки производителей зерна

На поддержку производителей зерна Рязанская область дополнительно получит более 185 млн рублей. Об этом вечером 28 сентября в телеграм-канале сообщил губернатор Павел Малков.

Решение принято Комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрея Макарова.

Средства выделят из резервного фонда правительства РФ. Они позволят компенсировать производителям часть затрат на производство и реализацию зерновых культур. Всего на эти цели будет направлено свыше 374 млн рублей.