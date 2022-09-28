Среда, 28 сентября, 2022
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Рязанская область дополнительно получит более 185 млн рублей для поддержки производителей зерна

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Food фото создан(а) aleksandarlittlewolf - ru.freepik.com

На поддержку производителей зерна Рязанская область дополнительно получит более 185 млн рублей. Об этом вечером 28 сентября в телеграм-канале сообщил губернатор Павел Малков.

Решение принято Комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрея Макарова.

Средства выделят из резервного фонда правительства РФ. Они позволят компенсировать производителям часть затрат на производство и реализацию зерновых культур. Всего на эти цели будет направлено свыше 374 млн рублей.

— В этом году в регионе собран рекордный урожай зерновых, и уборочная еще продолжается. Но уже начинается подготовка к следующему сезону. В сложившихся условиях санкционного давления мы должны максимально поддержать наших аграриев, — написал Малков.

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