Четверг, 15 августа, 2024

Рязанская компания вошла в тройку лучших экспортеров ЦФО

Автор: 7info7

Опубликовано

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ООО «Агромарт» из Рязанской области заняло третье место в двух номинациях премии «Экспортер года» для малого и среднего бизнеса – «Трейдер года» и «Прорыв года». Об этом сообщается на сайте правительства.

Компания специализируется на экспорте стекла для теплиц, зеркал, а также на строительстве и ремонте тепличных комплексов.

Премия «Экспортер года» учреждена правительством РФ для поощрения компаний, добившихся наибольших успехов в экспортной деятельности. Конкурс проводится при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза и Российского экспортного центра (РЭЦ).

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил важность развития экспорта для региона и поздравил компанию с высокой оценкой ее заслуг.

«Развитие экспорта – один из приоритетов Рязанской области. Серьезно работаем над увеличением объемов и разнообразия экспортируемой продукции. Особый акцент на расширение ассортимента высококачественных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Премия «Экспортер года» – отличная возможность для рязанских предприятий продемонстрировать свои достижения, обменяться опытом и найти новые направления для развития. Для нас это стимул для развития и расширения экспортных горизонтов», — отметил он

Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина подчеркнула растущую активность малого и среднего бизнеса ЦФО в сфере экспорта и заверила в дальнейшей поддержке экспортеров со стороны государства.

Награждение победителей окружного этапа состоится в рамках VI Делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области».

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