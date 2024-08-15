Рязанская компания вошла в тройку лучших экспортеров ЦФО

ООО «Агромарт» из Рязанской области заняло третье место в двух номинациях премии «Экспортер года» для малого и среднего бизнеса – «Трейдер года» и «Прорыв года». Об этом сообщается на сайте правительства.
Компания специализируется на экспорте стекла для теплиц, зеркал, а также на строительстве и ремонте тепличных комплексов.
Премия «Экспортер года» учреждена правительством РФ для поощрения компаний, добившихся наибольших успехов в экспортной деятельности. Конкурс проводится при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза и Российского экспортного центра (РЭЦ).
Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил важность развития экспорта для региона и поздравил компанию с высокой оценкой ее заслуг.
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина подчеркнула растущую активность малого и среднего бизнеса ЦФО в сфере экспорта и заверила в дальнейшей поддержке экспортеров со стороны государства.
Награждение победителей окружного этапа состоится в рамках VI Делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области».