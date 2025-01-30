Четверг, 30 января, 2025
4.4 C
Рязань
Экономика и бизнес

Рязанская компания «Р-Энергия» продолжает поэтапный ребрендинг

Алексей Самохин

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания, сменившая название на «Р-Энергия», продолжает масштабный ребрендинг. Он затрагивает не только смену названия, но и фирменного стиля.

В сообщении на странице ВКонтакте отмечается, что процесс идёт поэтапно и полностью завершится в марте.

Все страницы в соцсетях работают, но под новым названием:

Реклама

группа в Вконтакте «Р-Энергия»;

телеграм-канал «Р-Энергия».

Новый сайт «Р-Энергия» www.r-energiya.ru (старый сайт некоторое время продолжит свою работу).

Все сервисы — личный кабинет, мобильное приложение, пункты приема платежей продолжают работать в прежнем режиме.

Дополнительная информация по телефонам:

(4912) 40-20-40 — для населения;

(4912) 90-87-90 — для бизнеса;

8-800-250-50-78 — общий (звонки бесплатный).

Рязанская компания «Р-Энергия» продолжает поэтапный ребрендинг Все страницы в соцсетях работают, но под новым названием

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.