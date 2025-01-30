Рязанская компания «Р-Энергия» продолжает поэтапный ребрендинг

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания, сменившая название на «Р-Энергия», продолжает масштабный ребрендинг. Он затрагивает не только смену названия, но и фирменного стиля.
В сообщении на странице ВКонтакте отмечается, что процесс идёт поэтапно и полностью завершится в марте.
Все страницы в соцсетях работают, но под новым названием:
группа в Вконтакте «Р-Энергия»;
Новый сайт «Р-Энергия» www.r-energiya.ru (старый сайт некоторое время продолжит свою работу).
Все сервисы — личный кабинет, мобильное приложение, пункты приема платежей продолжают работать в прежнем режиме.
Дополнительная информация по телефонам:
(4912) 40-20-40 — для населения;
(4912) 90-87-90 — для бизнеса;
8-800-250-50-78 — общий (звонки бесплатный).