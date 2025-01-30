Рязанская компания «Р-Энергия» продолжает поэтапный ребрендинг

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания, сменившая название на «Р-Энергия», продолжает масштабный ребрендинг. Он затрагивает не только смену названия, но и фирменного стиля.

В сообщении на странице ВКонтакте отмечается, что процесс идёт поэтапно и полностью завершится в марте.

Все страницы в соцсетях работают, но под новым названием:

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группа в Вконтакте «Р-Энергия»;

телеграм-канал «Р-Энергия».

Новый сайт «Р-Энергия» www.r-energiya.ru (старый сайт некоторое время продолжит свою работу).

Все сервисы — личный кабинет, мобильное приложение, пункты приема платежей продолжают работать в прежнем режиме.

Дополнительная информация по телефонам:

(4912) 40-20-40 — для населения;

(4912) 90-87-90 — для бизнеса;

8-800-250-50-78 — общий (звонки бесплатный).