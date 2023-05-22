Понедельник, 22 мая, 2023
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Рязанская фирма не выполнила подряд из-за отъезда работников на СВО

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Фото СУ СКР по Рязанской области

Тульское Управление ФАС внесло в реестр недобросовестных поставщиков рязанскую компанию «Марказ». В конце прошлого года она выиграла подряд на капремонт межмуниципального отдела полиции «Ефремовский», но на объект подрядчик так и не вышел.

Как выяснилось, в установленные сроки органищация не начала работы, так как работники, которые получили доступ на объект, уехали добровольцами в зону СВО. «Марказ» попросил рассмотреть допуск бригады, члены которой имеют погашенные легкие и условные судимости с переносом начала работ на 15 марта. А затем подрядчик и вовсе сообщил, что у него «появились незначительные трудности с подбором персонала», и обязуется приступить к выполнению работ не позднее 10 апреля, передаёт Тульская служба новостей.

Как итог — к работам компания не приступила, контракт с ней расторгли в одностороннем порядке. Сумма контракта, по которому должны были проводиться работы, составила 39 361 545 рублей.

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