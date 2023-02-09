Рязанка, зарезавшая знакомую, получила 9 лет колонии

В Октябрьском районном суде города Рязани завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении местной жительницы, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Рязанской области.

Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей.

Согласно вердикту присяжных заседателей, гражданка В., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находилась на кухне со своей знакомой, где между ними произошел словесный конфликт, в результате которого В. нанесла знакомой удар ножом в область грудной клетки. Пострадавшая от полученной травмы скончалась.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимая признана виновной.

Учитывая обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности, совершенного преступления, обстоятельства смягчающие наказание и отсутствие отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи, Октябрьский районный суд г. Рязани признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 10 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.