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Вторник, 1 марта, 2022

Рязанка украла ноутбук у парня из-за «испорченного вечера»

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Рязанка украла ноутбук у парня из-за «испорченного вечера»

Александр Ильин

В Рязани полиция задержала 39-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже ноутбука у 36-летнего знакомого, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Потерпевший познакомился с девушкой в питейном заведении, пригласил её к себе домой на ужин. В квартире пара продолжила распивать алкоголь. Через некоторое время мужчина заснул. Утром он обнаружил, что его ноутбук пропал.

Выяснилось, что рязанка решили взять себе дорогой гаджет «как компенсацию за испорченный вечер». 

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы. 

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