Рязанка сообщила об онанисте на Лыбедском бульваре

Жительница Рязани сообщила об онанисте, замеченном в районе Лыбедского бульвара. Пост опубликовал телеграм-канал «Подслушано в Рязани».
По словам пользовательницы Сети, мужчине на вид более 40 лет, был одет во всё чёрное, на голове капюшон.
Жительница Рязани сообщила об онанисте, замеченном в районе Лыбедского бульвара. Пост опубликовал телеграм-канал «Подслушано в Рязани».
По словам пользовательницы Сети, мужчине на вид более 40 лет, был одет во всё чёрное, на голове капюшон.
Популярные материалы
Последние публикации
Возрастное ограничение: 16+