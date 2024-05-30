Рязанка сообщила об онанисте на Лыбедском бульваре

Жительница Рязани сообщила об онанисте, замеченном в районе Лыбедского бульвара. Пост опубликовал телеграм-канал «Подслушано в Рязани».

— На Лыбедском бульваре опять объявился дрочер. Девочки аккуратнее, — пишет автор поста.

По словам пользовательницы Сети, мужчине на вид более 40 лет, был одет во всё чёрное, на голове капюшон.