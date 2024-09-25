Среда, 25 сентября, 2024

Рязанка рассказала о нападении неизвестного мужчины во время сеанса в кинотеатре

Автор: Алексей Самохин

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В Рязани во время сеанса в кинотеатре «Малина» на девушек напал неизвестный мужчина. Об инциденте рассказала одна из пострадавших в телеграм-канале «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ | РЯЗАНЬ».

По словам рязанки, 24 сентября мужчина светил им с подругой в лицо фонариком, облил пивом и обсыпал попкорном. Затем неизвестный схватил девушку за руку и «вырвал под мясо два ногтя».

Дебошир называл себя «тренером по боксу», обещал дождаться с охраной заведения полицию, но сбежал. 

Рязанка призывает девушек быть осторожными. 

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