Рязанка рассказала о нападении неизвестного мужчины во время сеанса в кинотеатре

В Рязани во время сеанса в кинотеатре «Малина» на девушек напал неизвестный мужчина. Об инциденте рассказала одна из пострадавших в телеграм-канале «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ | РЯЗАНЬ».

По словам рязанки, 24 сентября мужчина светил им с подругой в лицо фонариком, облил пивом и обсыпал попкорном. Затем неизвестный схватил девушку за руку и «вырвал под мясо два ногтя».

Дебошир называл себя «тренером по боксу», обещал дождаться с охраной заведения полицию, но сбежал.

Рязанка призывает девушек быть осторожными.