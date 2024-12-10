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Рязанка, призывавшая собирать деньги для ВСУ, получила 3,5 года колонии

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Алексей Самохин
Фото: vk.com/sudpress62

Вступил в законную силу приговор Железнодорожного районного суда Рязани в отношении женщины, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280.4 УК России (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Рязанской области.

Противоправная деятельность гражданки РФ пресечена в результате комплекса совместных оперативно-розыскных и проверочных мероприятий сотрудниками УФСБ по Рязанской области и Приморскому краю. Следственным отделением регионального Управления возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 280.4 УК России.

В ходе следствия установлено, что фигурантка дела с использованием сети интернет осуществляла призывы к оказанию финансовой помощи Вооруженным силам Украины.

Обвиняемая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280.4 УК России с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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