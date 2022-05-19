Рязанка предстанет перед судом за мошенничество при получении «чернобыльских» выплат

Жительницу Рязани 1986 года рождения осудят за мошенничество при получении «чернобыльских» выплат, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным ведомства, женщина обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о назначении ей «чернобыльских» выплат. Однако злоумышленница представила ложные сведения о том, что она проживает на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению.

С 2017 года по март 2022 года рязанка незаконно получила почти 300 тысяч рублей.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.