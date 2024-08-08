Четверг, 8 августа, 2024

Рязанка потратила более 80 000 рублей с чужой банковской карты

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от Freepik

В Рязани задержали 34-летнюю местную жительницу, которая нашла чужие банковские карты и отправилась с ними за покупками. Об этом сообщает пресс-службы УМВД России по Рязанской области.

Выяснилось, что карты потерял 59-летний работник одного из предприятий. Их и подобрала злоумышленница. В общей сложности она потратила с карт 81 647.

Оказалось, что женщина была ранее судима за кражу и неуплату алиментов. Теперь ей грозит уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Злоумышленницу поместили в изолятор временного содержания в порядке ст. 91 УПК РФ.

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