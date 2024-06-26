Среда, 26 июня, 2024

Рязанка получила условный срок за мошенничество с чернобыльскими выплатами

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/sudpress62

Собранные Кораблинским МСО СК России по Рязанской области доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жительницы Александро-Невского района. Её признали виновной в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Следствие и суд установили, что с марта 2014 года по август 2022 года женщина получала на двух своих малолетних детей ежемесячные денежные выплаты, которые полагаются тем, кто постоянно проживает на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению. Однако она не проживала с детьми в зоне, имеющей льготный социально-экономический статус. Таким образом, женщина незаконно получила от Пенсионного фонда РФ более 500 тысяч рублей.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы условно.

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