Необычную историю любви рассказала на своей странице ВКонтакте руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина.

Шесть лет назад Юлия искала по объявлению нужную вещь, но случайно ошиблась номером телефона. Ответил Андрей, который был в хорошем настроении. Хотя предмета, который искала Юля, у него не оказалось, он шутливо заявил: «Нет, но найдём!»

На тот момент в России шёл чемпионат мира по футболу, но Андрей оказался не фанатом и посчитал просмотр матчей скучным. «Не мужчина, а клад», — подумала Юлия, и с тех пор их общение не прекращалось.

Спустя годы Андрей доказал, что её первая мысль была верной. Во время одной из прогулок они зашли в ювелирный бутик. «Посмотрим кольца?» — предложил он. А затем, почти шутя, пара решила примерить обручальные кольца. Так они и приобрели символы своей любви.

На свадьбе, перед тем как войти в зал, Андрей признался, что никогда не думал, что его, взрослого мужчину старше сорока лет, могут охватить такие сильные эмоции. Юлия поняла его как никто другой — её трясло от волнения ничуть не меньше.