Рязанка Кристина Коновалова завоевала золото в турнире «Кубок Африки» по дзюдо

Рязанка Кристина Коновалова стала абсолютной победительницей международного турнира «Кубок Африки» по дзюдо. Об этом сообщает региональный минспорт ВКонтакте.

Турнир проходил в столице Марокко — Касабланке 18 и 19 января. В «Кубке Африки» приняли участие более 160 атлетов из 26 стран.

В финале воспитанница СШОР «Комета» Кристина Коновалова одержала победу над представительницей Марокко Фатимой Шакир. Поединок продолжался 63 секунды. Кристина завоевала золото в весовой категории 78 кг. Спортсменка блестяще выполнила норматив на присвоение звания «Мастер спорта международного класса».

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Поздравляем Кристину и ее тренера Михаила Пуляева!