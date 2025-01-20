Понедельник, 20 января, 2025
2.7 C
Рязань
Фото: минспорт Рязанской области
Спорт

Рязанка Кристина Коновалова завоевала золото в турнире «Кубок Африки» по дзюдо

Анастасия Мериакри

Рязанка Кристина Коновалова стала абсолютной победительницей международного турнира «Кубок Африки» по дзюдо. Об этом сообщает региональный минспорт ВКонтакте.

Турнир проходил в столице Марокко — Касабланке 18 и 19 января. В «Кубке Африки» приняли участие более 160 атлетов из 26 стран.

В финале воспитанница СШОР «Комета» Кристина Коновалова одержала победу над представительницей Марокко Фатимой Шакир. Поединок продолжался 63 секунды. Кристина завоевала золото в весовой категории 78 кг. Спортсменка блестяще выполнила норматив на присвоение звания «Мастер спорта международного класса».

Реклама

Поздравляем Кристину и ее тренера Михаила Пуляева!

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.