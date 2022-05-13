Рязанка через судебных приставов смогла вернуть занятые знакомой деньги

Рязанка через судебных приставов вернула деньги, которые у неё заняла знакомая. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФССП России по региону.

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Женщина одолжила своей знакомой 300 тысяч рублей, но та не спешила возвращать средства. Она подала на нерадивую заёмщицу в суд, но решение суда так и не было исполнено.

Рязанка пришла на личный приём к начальнику Отделения по г. Рязани и Рязанскому району УФССП России по Рязанской области и рассказала о сложившейся ситуации. Они вместе выехали по месту жительства должницы и обнаружили легковой автомобиль Lexus RX 270 2014 года выпуска, принадлежащий ей. Чтобы избежать ареста автомобиля, женщина оперативно выплатила денежные средства в полном объёме.