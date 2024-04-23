Рязанью отправила в зону СВО 7 машин с грузом для бойцов

7 машин с гуманитарной помощью из Рязани отправились в зону спецоперации. Это не просто груз — это частичка души каждого жителя города, который хочет поддержать наших бойцов.

Совместными усилиями неравнодушных людей — администрации города, предпринимателей, волонтеров и простых рязанцев — был собран большой ассортимент помощи:

Специнструменты для обустройства быта в полевых условиях.

Продукты питания и одежда.

Армированные сетки для защиты от дронов.

Бензопилы, генераторы, шурупы, гвозди, запчасти и ремкомплекты для автомобилей.

Медикаменты: обезболивающие, шприцы, бинты, аптечки.

Макеты минометов. Имитация военной техники — важный элемент для дезориентирования противника.

Все это собрано по запросам бойцов, с учетом их реальных нужд.

Вместе с гуманитарным грузом на фронт отправятся письма, написанные жителями Рязани.

Это не просто слова поддержки — это частичка родного дома, способная поднять боевой дух и согреть душу солдатам.